Две швеи работали одинаковое время. первая сшила за это время 12 наволочек, по 3 нав??лочки в час. сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея,если каждый час она шила по 2 пододеяльника
Математика
Две швеи работали одинаковое время. первая сшила за это время 12 наволочек, по 3 нав??лочки в час. сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея,если каждый час она шила по 2 пододеяльника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 шт : 3 шт/ч = 4 ч - работала первая 2) 2 шт/ч * 4 ч = 8 шт - сшила вторая - ОТВЕТ
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