Две швеи работали одинаковое время. первая сшила за это время 12 наволочек, по 3 нав??лочки в час. сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея,если каждый час она шила по 2 пододеяльника

Математика

Две швеи работали одинаковое время. первая сшила за это время 12 наволочек, по 3 нав??лочки в час. сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея,если каждый час она шила по 2 пододеяльника

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