Две сторони триуглольника рівняється 4 см і 8 см в кут між ними -60' знайдіть третю сторону трикутника та його площу

Математика

Две сторони триуглольника рівняється 4 см і 8 см в кут між ними -60' знайдіть третю сторону трикутника та його площу

Автор: Гость