Помогите сделать текст описание на английском про себя

Английский язык
Помогите сделать текст описание на английском про себя
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Автор: Гость
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