Сочинение-рассуждение "Искусство и природа"

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Само общение с природой, даже просто ее восприятие, дарит нам радость. Почему? Наверное, потому, что природа - это непочатый источник красоты, которая не может оставить равнодушной даже самого черствого человека. Капли утренней росы могут сиять, прекраснее, чем ценные каменья. Хрупкая травинка, которая упрямо пробивается сквозь серый асфальт, бездна ночного звездного неба, ласковое или сердитое море, громаду гор, парение орла или полет пчелы, ночные пения соловья или изгиб лебединой шеи - все это несет в себе неисчерпаемый заряд красоты. Волшебный мир природы преисполнен удивительных красок, замечательных звуков, совершенных движений и форм. И надо лишь шире раскрыть глаза и внимательно прислушаться, чтобы стать властителем сказочных сокровищ и неисчерпаемой радости, сравнительно с какими все другие ценности мира кажутся не такими уже и значительными. Нет, совсем не случайно чуть ли не каждый выдающийся писатель стремился воплотить в своих произведениях нетленную красоту природы, передать радость от общения с ней. Перечитывая лирические переживания героя произведения Г. Тютюнника, невольно ловлю себя на мысли: сколько ассоциаций вызывает у меня юный Тимко! Упоминается маленькое лебедятко - Михайлик, над детством которого "Гуси-лебеди летят", и безымянный герой М. Коцюбинского, и его же, овеянные чарами природы, Иван и Маричка из "Теней забытых предков". А уже с другим, "очарованным Десной", мальчиком я стараюсь осмыслить красоту человека и красоту природы.. . Довольно, наверно, и пересчитать все прозаические и поэтические шедевры народного писательства, в которых звучит вдохновенный гимн Природе! Но главное, что они не перестают нас волновать, так как написаны искренне, с любовью.