Причины начала первой мировой войны
История
Причины начала первой мировой войны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поводом для начала военных действий в 1914 году послужило убийство в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда сербским националистом, членом организации "Молодая Босния" Гаврило Принципом
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