Политическое и экономическое устройство России в начал XX века. (9 Класс)

История
Политическое и экономическое устройство России в начал XX века. (9 Класс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале XX в. Россия оставалась самодержавной монархией. Представительные органы власти не формировались. Вся законодательная, распорядительная и судебная власть концентрировалась в руках императора. Императорская семья владела крупными земельными угодьями, ей принадлежали также предприятия и промыслы. В среднем годовой доход Царской семьи составлял около 52 млн руб., что вдвое превышало расходы на образование. как-то так это выглядит .
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