Он открыл северо-восточное побережбе Америки
История
Он открыл северо-восточное побережбе Америки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы Колумб открыл
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