Самые лучшие гигиенические свойства имеют ткани из
Технология
Самые лучшие гигиенические свойства имеют ткани из
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Гигроскопичность, намокаемость, водоупорность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплозащитность
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