За полчаса лыжник прошёл 6 км . С какой скоростью шёл лыжник

Математика
За полчаса лыжник прошёл 6 км . С какой скоростью шёл лыжник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 мин. - 0,5 часа v=s:t 6:0,5=12 (км/ч) - скорость Ответ: 12 км/ч
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