За полчаса лыжник прошёл 6 км . С какой скоростью шёл лыжник
Математика
За полчаса лыжник прошёл 6 км . С какой скоростью шёл лыжник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 мин. - 0,5 часа v=s:t 6:0,5=12 (км/ч) - скорость Ответ: 12 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Прямая y=2x-7 имеет с параболой y=3x^2+4 1) Одну общую точку 2) две общие точки 3) три общ??е точки 4) не одной
Русский язык
Определите, мягкий или твёрдый согласный произносится в позиции перед (е) в следующий словах: компьютер,менеджер,прогресс,депрессия,бактерия, дев...