Прямая y=2x-7 имеет с параболой y=3x^2+4 1) Одну общую точку 2) две общие точки 3) три общ??е точки 4) не одной

Математика

Прямая y=2x-7 имеет с параболой y=3x^2+4 1) Одну общую точку 2) две общие точки 3) три общ??е точки 4) не одной

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