Объяснить значение зло,добро,сострадание,жалость,национальная культура и толера??тность

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Объяснить значение зло,добро,сострадание,жалость,национальная культура и толера??тность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зло-Это когда кто-то делает неприятные вещи . Сострадание-когда ты поддерживаешь. Жалость-кто то жалуется.
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