Объяснить значение зло,добро,сострадание,жалость,национальная культура и толера??тность
Русский язык
Объяснить значение зло,добро,сострадание,жалость,национальная культура и толера??тность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зло-Это когда кто-то делает неприятные вещи . Сострадание-когда ты поддерживаешь. Жалость-кто то жалуется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ДЕДУШКА ВНУЧКА ФОРМА ПАРТА ВИШНЯ КОНЬ ДЕНЬ ОКНО СЕРДЦЕ СКАТЕРТЬ СИРЕНЬ ДОЧЬ ИЗМЕНИ ИМЕНА СУЩ ТАК ЧТОБЫ ОНИ СТОЯЛИ В ВИНИТЕЛЬНЫМ И ИМИНЕЛЬНЫХ ПАДЕЖАХ
История
Русский язык
Собрать рассказ. мама пошла открывать дверь, пирог, в это время за звонил звонок и ??а звонил телефон. а я решил проверить сообщение в контакте, а ...