Собрать рассказ. мама пошла открывать дверь, пирог, в это время за звонил звонок и ??а звонил телефон. а я решил проверить сообщение в контакте, а когда мы вернулись на кухню пирога не было, мама пошла открывать дверь, вчера ...

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Собрать рассказ. мама пошла открывать дверь, пирог, в это время за звонил звонок и ??а звонил телефон. а я решил проверить сообщение в контакте, а когда мы вернулись на кухню пирога не было, мама пошла открывать дверь, вчера мы пекли пирог, наша собака испекла, наша собака тоже решила что он вкусный, мы сели пить чай, он получился, он получился большой вкусный и сладкий, мы все очень любим, раздался звонок. ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАПЯТОЙ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОСТАВТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость