Собрать рассказ. мама пошла открывать дверь, пирог, в это время за звонил звонок и ??а звонил телефон. а я решил проверить сообщение в контакте, а когда мы вернулись на кухню пирога не было, мама пошла открывать дверь, вчера ...
Русский язык
Собрать рассказ. мама пошла открывать дверь, пирог, в это время за звонил звонок и ??а звонил телефон. а я решил проверить сообщение в контакте, а когда мы вернулись на кухню пирога не было, мама пошла открывать дверь, вчера мы пекли пирог, наша собака испекла, наша собака тоже решила что он вкусный, мы сели пить чай, он получился, он получился большой вкусный и сладкий, мы все очень любим, раздался звонок. ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАПЯТОЙ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОСТАВТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера мы пекли пирог.Он получился большой,вкусный и сладкий.Мы сели пить чай.В это время зазвонил звонок и зазвонил телефон.Мама пошла открывать дверь,а я решил проверить сообщение в контакте.А когда мы вернулись на кухню пирога не было.Наша собака тоже решила,что он вкусный. Мы не обиделись на нашего питомца потому,что все его очень любим.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
В каком предложение допущена ошибка в употреблении предложено падежной формы 1) мой партнёр по игре в большой теннис тренер спортивной школы. 2)...