Уважаемые прошу помочь кто может,1 и если можно второе задание но хотя-бы одно из д??ух
Физика
Уважаемые прошу помочь кто может,1 и если можно второе задание но хотя-бы одно из д??ух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25 2)2 3)2 4)20 цена деление равна ближайшим двум числам деленых на кол-во полосочек.
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