У=х в 4 степени +2х в квадрате +2 тоесть у=х4+2х2+2
Математика
У=х в 4 степени +2х в квадрате +2 тоесть у=х4+2х2+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это будет у=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите ПЛИЗ ДАЮ 30 баллов Между пунктами А и Б курсируют два поезда.Первый поезд тратит на путь туда и обратно 6 суток,Второй 7 суток.Через ско...
Математика
Знаменатель дроби на 5 больше ее числителя. Если к числителю этой дроби прибавить 14 , а от знаменателя отнять 1 , то получится дробь , обратная да...
Физика
Одно тело за время 10 секунд проходит расстояние равное 20 метрам , второе тело за время 4 секунды проходит расстояние 16 метров.Какое тело быстрее...
Русский язык
Выписать слрва с безударными гласными в корне,написать проверочные слова. Настал?? утро. Солнце появилось из-за горки.Кажется,что оно совсем близко...