Одно тело за время 10 секунд проходит расстояние равное 20 метрам , второе тело за время 4 секунды проходит расстояние 16 метров.Какое тело быстрее ? Решение через ДАНО!

Физика

Одно тело за время 10 секунд проходит расстояние равное 20 метрам , второе тело за время 4 секунды проходит расстояние 16 метров.Какое тело быстрее ? Решение через ДАНО!

Автор: Гость