Одно тело за время 10 секунд проходит расстояние равное 20 метрам , второе тело за время 4 секунды проходит расстояние 16 метров.Какое тело быстрее ? Решение через ДАНО!
Физика
Одно тело за время 10 секунд проходит расстояние равное 20 метрам , второе тело за время 4 секунды проходит расстояние 16 метров.Какое тело быстрее ? Решение через ДАНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе тело быстрее.
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