Одно тело за время 10 секунд проходит расстояние равное 20 метрам , второе тело за время 4 секунды проходит расстояние 16 метров.Какое тело быстрее ? Решение через ДАНО!

Физика
Одно тело за время 10 секунд проходит расстояние равное 20 метрам , второе тело за время 4 секунды проходит расстояние 16 метров.Какое тело быстрее ? Решение через ДАНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе тело быстрее.
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