Подписать прилагательные к словам : пианио, какао,кофе,кенгуру,фамилия,интервью,р??яль,мазоль, нюль, мышь, алиби, бюро

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Подписать прилагательные к словам : пианио, какао,кофе,кенгуру,фамилия,интервью,р??яль,мазоль, нюль, мышь, алиби, бюро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивое пианино, горячее какао, вкусный кофе, сложная фамилия, занимательное интервью, звонкий рояль, большая мазоль, большой нюль, серая мышь, маленькая колибри, городское бюро.
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