ПОМОГИТЕ СО ВТОРЫМ НОМЕРОМ , ПОЖАЛУЙСТА!!

Геометрия
ПОМОГИТЕ СО ВТОРЫМ НОМЕРОМ , ПОЖАЛУЙСТА!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АО=СО=3см. это показано на ресунке
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