Что на карте показывает направление запад-восток
География
Что на карте показывает направление запад-восток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На карте показывают направление запад-восток параллели.
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