Что на карте показывает направление запад-восток

География
Что на карте показывает направление запад-восток
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На карте показывают направление запад-восток параллели.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущенные буквы и знаки. Дорога з_тененная деревьями извива_ся около гор??. Готовые к от_езду лошади стояли у крыльца. Дорожка недавно ра_...
Ответить
Английский язык
Укажите предложение, в котором сказуемое выражено глаголом в future perfect active voice: 1) yesterday the had considered the problem carefully/...
Ответить
Химия
C->CO2->H2Co3->caco3-co2-h2co3 по химии помогите
Ответить
Алгебра
Для школьной столовой куплено 250кг риса и пшена 1 кг риса стоил 10 рублей 1 кг пшена стоил 8 рублей за весь купленный рис было оплачено на 520 руб...
Ответить
Биология
Сообщение "удивительные организмы" по биологии (2-3 примера,кратко с иллюстрацией) 5 класс
Ответить