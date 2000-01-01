Для школьной столовой куплено 250кг риса и пшена 1 кг риса стоил 10 рублей 1 кг пшена стоил 8 рублей за весь купленный рис было оплачено на 520 рублей больше чем за всё пшено. Сколько кг риса сколько кг пшена было куплено для ш...

Алгебра
Для школьной столовой куплено 250кг риса и пшена 1 кг риса стоил 10 рублей 1 кг пшена стоил 8 рублей за весь купленный рис было оплачено на 520 рублей больше чем за всё пшено. Сколько кг риса сколько кг пшена было куплено для школы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - купили риса (250 - х) - купили пшена , согласно условия задачи имеем :  х * 10 - (250 - х) * 8 = 520 10х - 2000 + 8х = 520 10х + 8х = 2000 + 520 18х = 2520  х = 2520 / 18 х = 140 кг - купили риса для школы
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