Для школьной столовой куплено 250кг риса и пшена 1 кг риса стоил 10 рублей 1 кг пшена стоил 8 рублей за весь купленный рис было оплачено на 520 рублей больше чем за всё пшено. Сколько кг риса сколько кг пшена было куплено для ш...

Алгебра

Для школьной столовой куплено 250кг риса и пшена 1 кг риса стоил 10 рублей 1 кг пшена стоил 8 рублей за весь купленный рис было оплачено на 520 рублей больше чем за всё пшено. Сколько кг риса сколько кг пшена было куплено для школы

Автор: Гость