Помогите пожалуйста как правильно надо решить это задание?

Гость: Гость:

5 задание: 4 + 4 = 8 8 это 4 и 4 3 + 5 = 8 8 это 3 и 5 6 задание: 9 и 7 - 9 большее 7 и 4 - 7 большее 8 и 5 - 8 большее 8 и 9 - 9 большее 1 и 4 - 4 большее 7 и 5 - 7 большее 7 задание: Просто рисуешь так, как показано на картинке