Упростите выражение 5,3b-6-5*(3,7b-0,7) и найдите его значение при b=3/4 Помогите подалуйста
Алгебра
Упростите выражение 5,3b-6-5*(3,7b-0,7) и найдите его значение при b=3/4 Помогите подалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,3b-6-18,5b+3,5=-13,2b-2,5=-132/10*3/4-2,5=-(132*3)/(4*10)-2,5=-(33*4*3)/(4*10)-2,5=-(33*3)/10-2,5=-99/10-2,5=-9,9-2,5=-12,4
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