Упростите выражение 5,3b-6-5*(3,7b-0,7) и найдите его значение при b=3/4 Помогите подалуйста

Алгебра

Упростите выражение 5,3b-6-5*(3,7b-0,7) и найдите его значение при b=3/4 Помогите подалуйста

Автор: Гость