Как мне сделать это задание помогите пожалуйста

Русский язык
Как мне сделать это задание помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 5: 8 это 4 и 4 3+5=8 8 это 3 и 5 номер 6: 1)9 2)8 3)4 4)7 5)9 6)7 номер 7: Ну,ты и сам это можешь сделать.Считай клетки и рисуй,только карандашом,чтобы можно было стереть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста! Олимпиада срочно!
Ответить
География
Проследите по карте ход изотермы 0 градусов в северном полушарии и установите при этом роль теплых и холодных теченией на количество осадков,выпада...
Ответить
Литература
Срочно!!! напишите пожалуйста краткое содержание Спартака автр р. джованьоли.???
Ответить
История
Николай Коперник был родом из???
Ответить
Математика
Вычисли, на сколько одно число больще другово в какждой паре.
Ответить