Как мне сделать это задание помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Номер 5: 8 это 4 и 4 3+5=8 8 это 3 и 5 номер 6: 1)9 2)8 3)4 4)7 5)9 6)7 номер 7: Ну,ты и сам это можешь сделать.Считай клетки и рисуй,только карандашом,чтобы можно было стереть.