Срочно!!! напишите пожалуйста краткое содержание Спартака автр р. джованьоли.???

Гость: Гость:

октября 78 года до н. э. улицы Рима были переполнены народом — все спешили к Большому цирку. Трёхдневный праздник, устроенный римским диктатором Луцием Корнелием Суллой Счастливым, начался сутки назад и теперь достиг своего апогея — гладиаторских боёв. В огромном амфитеатре собрались как простолюдины, так и римская знать во главе с Суллой. Присутствовала на боях и прекрасная матрона Валерия, которая неделю назад развелась с мужем.