Помогите решить задачу уравнением:На птичьем рынке на 19200 тг купили двух попугаев, одного щенка и одного котенка. Щенок стоит в 3 раза дороже котенка,но в 2 раза дешевле попугая.Сколько стоит котенок?Сколько стоит попугай?

Математика

Помогите решить задачу уравнением:На птичьем рынке на 19200 тг купили двух попугаев, одного щенка и одного котенка. Щенок стоит в 3 раза дороже котенка,но в 2 раза дешевле попугая.Сколько стоит котенок?Сколько стоит попугай?

Автор: Гость