Помогите решить задачу уравнением:На птичьем рынке на 19200 тг купили двух попугаев, одного щенка и одного котенка. Щенок стоит в 3 раза дороже котенка,но в 2 раза дешевле попугая.Сколько стоит котенок?Сколько стоит попугай?
Математика
Помогите решить задачу уравнением:На птичьем рынке на 19200 тг купили двух попугаев, одного щенка и одного котенка. Щенок стоит в 3 раза дороже котенка,но в 2 раза дешевле попугая.Сколько стоит котенок?Сколько стоит попугай?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не понятная задача! Чуть понятнее напиши
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