3- в кубе В одном резервуаре 380 м 3, а в другом 1500 м 3. В первый резервуар каждый час п??ступает 80 м 3 воды, а из второго каждый час выкачивают 60 м 3. Через сколько часов воды в резервуарах станет поровну? НЕ МОГУ РЕШИТ...
Алгебра
3- в кубе В одном резервуаре 380 м 3, а в другом 1500 м 3. В первый резервуар каждый час п??ступает 80 м 3 воды, а из второго каждый час выкачивают 60 м 3. Через сколько часов воды в резервуарах станет поровну? НЕ МОГУ РЕШИТЕ ХОТЬ УБЕЙСЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-это время через которое воды в резервуарах станет поровну. Тогда в первом резервуаре будет воды 380+80*х, в во втором 1500-60*х. 380+80x=1500-60x 80x+60x=1500-380 140x=1120 x=1120:140=8 через 8 часов в обоих резервуарах станет равное количество воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
По какому герою пьесы Горького "На дне", можно написать сочинение на тему "Какую жи??нь можно считать прожитой не зря" ?
Русский язык
Английский язык