3- в кубе В одном резервуаре 380 м 3, а в другом 1500 м 3. В первый резервуар каждый час п??ступает 80 м 3 воды, а из второго каждый час выкачивают 60 м 3. Через сколько часов воды в резервуарах станет поровну? НЕ МОГУ РЕШИТ...

Алгебра

3- в кубе В одном резервуаре 380 м 3, а в другом 1500 м 3. В первый резервуар каждый час п??ступает 80 м 3 воды, а из второго каждый час выкачивают 60 м 3. Через сколько часов воды в резервуарах станет поровну? НЕ МОГУ РЕШИТЕ ХОТЬ УБЕЙСЯ

Автор: Гость