3- в кубе В одном резервуаре 380 м 3, а в другом 1500 м 3. В первый резервуар каждый час п??ступает 80 м 3 воды, а из второго каждый час выкачивают 60 м 3. Через сколько часов воды в резервуарах станет поровну? НЕ МОГУ РЕШИТ...

Алгебра
3- в кубе В одном резервуаре 380 м 3, а в другом 1500 м 3. В первый резервуар каждый час п??ступает 80 м 3 воды, а из второго каждый час выкачивают 60 м 3. Через сколько часов воды в резервуарах станет поровну? НЕ МОГУ РЕШИТЕ ХОТЬ УБЕЙСЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-это время через которое воды в резервуарах станет поровну. Тогда в первом резервуаре будет воды 380+80*х, в во втором 1500-60*х. 380+80x=1500-60x 80x+60x=1500-380 140x=1120 x=1120:140=8 через 8 часов в обоих резервуарах станет равное количество воды
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