2и 3 помогит4 срочно умоляб
Английский язык
2и 3 помогит4 срочно умоляб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-задание:фрукты: apples, pears, peaches напитки: milk, tea, coffee другая еда: meat, bread, cheese 3 задание: единств.число: vegetable, pineapple, pepper множ.число: oranges, lemons, grapes
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