Парень одолжил у родителей 50 рублей.45 потратил.осталось 5 рублей .3 он одолжил деву??ке .2 рубля отдал родителям.остался им 48.девушка ему отдала 3 рубля .откуда 51?
Математика
Парень одолжил у родителей 50 рублей.45 потратил.осталось 5 рублей .3 он одолжил деву??ке .2 рубля отдал родителям.остался им 48.девушка ему отдала 3 рубля .откуда 51?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никакого противоречия. Парень одолжил девушке 3 рубля.(5-3=2), а родителям отдал 2 рубля. Когда девушка вернула ему 3 рубля, он отдал их родителям. Ему осталось отдать 45 рублей.
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