Кто ответит, тот молодец :З очень нужна помощь

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Тк если число делиться на 10^6=5^6 *2^6 ,то хотя бы одно из множителей a*(a+12)*(a+24)*(a+36)*(a+48) делиться на 5^n ,n<=6 Разность между любыми двумя множители может быть: 12,24,36,48. Ни одна из этих разностей не делится на 5. А значит ,если одно из множителей делится на 5,то все остальные не делиться на 5. А значит один из множителей делиться на 5^6. Положим что не один из множителей не делится на 4,тогда все множители максимум могут делиться только на 2. Но 2^5<2^6,то есть такое невозможно.Значит хотя бы одно кратно четырем,а Тк все разности :12,24,36,48 кратны 4,то все множители кратны 4. Таким образом это выражение делиться на 5^6*10^20 ,то есть делиться на 10^6. А число a будет минимальным когда число кратное 5^6 и 4 будет минимально возможным , то есть 5^6*4 и будет равно 5^6*4=a+48 . То есть amin=4*5^6-48. Сами Посчитайте