Алыавит некоторого языка состоит из 32 символов.С помощью данного алфавита был составлен текст, который занимает 3 страницы, на каждой странице 20 строк по 10 символов. Определите размер текста ( информауионный обьем) в байтах....
Информатика
Алыавит некоторого языка состоит из 32 символов.С помощью данного алфавита был составлен текст, который занимает 3 страницы, на каждой странице 20 строк по 10 символов. Определите размер текста ( информауионный обьем) в байтах. помогите пжжж.СРОЧННООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 строк по 10 символов = 200 символов на страницу. 3 страницы = 3 х 200 = 600 символов. В алфавите 32 символа, значит на один символ будем тратить 6 бит (32 в десятичной = 100000 в двоичной). Получаем 600 * 6 = 3600 бит. Или 3600 : 8 = 450 байт
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