Какой звук е или о произносится в данных словах Аф_ра, новорожд_нный, оп_ка, побл_к??ий,одноим_нный, бл_кнуть, ман_вренный,остри_,быти_,з_в

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Какой звук е или о произносится в данных словах Аф_ра, новорожд_нный, оп_ка, побл_к??ий,одноим_нный, бл_кнуть, ман_вренный,остри_,быти_,з_в

Автор: Гость