Выписать словосочнтания из предложения: на помощь пришли школьники игравшие неподалеку в хоккей
Русский язык
Выписать словосочнтания из предложения: на помощь пришли школьники игравшие неподалеку в хоккей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: (пришли школьники - грам.основа) пришли на помощь школьники игравшие игравшие неподалеку игравшие в хоккей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Парень одолжил у родителей 50 рублей.45 потратил.осталось 5 рублей .3 он одолжил деву??ке .2 рубля отдал родителям.остался им 48.девушка ему отдала...
Русский язык
Какой звук е или о произносится в данных словах Аф_ра, новорожд_нный, оп_ка, побл_к??ий,одноим_нный, бл_кнуть, ман_вренный,остри_,быти_,з_в
Информатика
Алыавит некоторого языка состоит из 32 символов.С помощью данного алфавита был составлен текст, который занимает 3 страницы, на каждой странице 20 ...
Математика