ПОжалуйста помогите с информатикой, объясните, как тут делать?

Информатика
ПОжалуйста помогите с информатикой, объясните, как тут делать?
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