По какому герою пьесы Горького "На дне", можно написать сочинение на тему "Какую жи??нь можно считать прожитой не зря" ?

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. Жизнь можно считать прожитой не зря, когда достигнуто единение человека и природы. А все, как ни старайся, к этому стремятся. Герой Тургенева Базаров относился к природе, как к мастерской, а не как к храму, считал, что природу можно грабить и брать от жизни всё. Но на смертном одре он пересмотрел своё мнение. Умирая, тлея, он понимал, что частицы его тела станут частью природы, что природа - он сам, и что смерть - воссоединение человека с землей, место, которое дало ему жизнь, будет его раём.