Проследите по карте ход изотермы 0 градусов в северном полушарии и установите при этом роль теплых и холодных теченией на количество осадков,выпадающих над северной Америкой и Евразией?"20 балов

География

Проследите по карте ход изотермы 0 градусов в северном полушарии и установите при этом роль теплых и холодных теченией на количество осадков,выпадающих над северной Америкой и Евразией?"20 балов

Автор: Гость