Проследите по карте ход изотермы 0 градусов в северном полушарии и установите при этом роль теплых и холодных теченией на количество осадков,выпадающих над северной Америкой и Евразией?"20 балов

География
Проследите по карте ход изотермы 0 градусов в северном полушарии и установите при этом роль теплых и холодных теченией на количество осадков,выпадающих над северной Америкой и Евразией?"20 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Океанические течения способствуют перераспределению тепла по планете и распределении осадков по поверхности суши. Есть некоторые закономерности: тёплые течения повышают температуру в холодный период и увеличивает количество осадков, холодные течения понижают температуру в тёплый период и сокращают количество осадков.
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