Укажи связь прилагательного с именем существительным. Определи рот число, падеж прилагательного и существительным. хорька красная, полоса явилась ясная, усталое солнце, ленивая туча, на сонной березе, ветер игривый ,листья жёлтые

Гость: Гость:

Хорька (какая?) красная,полоса (какая?) ясная,солнце (какое?) усталое,туча (какая?) ленивая,берёза (какая?) сонная,ветер (какой?) игривый,листья (какие?) жёлтые род:хорька (женский род,единственное число,именительный падеж),полоса (женский род,единственное число,именительный падеж),солнце (средний род,единственное ясная,),туча (женский ,единственное число,им.падеж),берёзе ставим в н.ф. берёза (женский род,единственное число,пред.падеж.),ветер (мужской род,единственное число),листья в н.ф. лист (мужской род,множественное число,им.падеж.)