Из a метров ситца сшили b одинаковых одеял.Сколько метров ситца потребуется для то??о,чтобы сшить d таких же одеял.Примите а= 42 b=7 d=3

Математика

Из a метров ситца сшили b одинаковых одеял.Сколько метров ситца потребуется для то??о,чтобы сшить d таких же одеял.Примите а= 42 b=7 d=3

Автор: Гость