Из a метров ситца сшили b одинаковых одеял.Сколько метров ситца потребуется для то??о,чтобы сшить d таких же одеял.Примите а= 42 b=7 d=3
Математика
Из a метров ситца сшили b одинаковых одеял.Сколько метров ситца потребуется для то??о,чтобы сшить d таких же одеял.Примите а= 42 b=7 d=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а:b)*d a=42 b=7 d=3 (42:7)*3=18 метров нужно, чтобы сшить 3 одеяла.
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