Какой музыкальный инструмент имеет голову'гребень натянутой обруч и подлокотник
Литература
Какой музыкальный инструмент имеет голову'гребень натянутой обруч и подлокотник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гитара или домбыра вот и всо
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