Вставь пропущенные буквы и знаки. Дорога з_тененная деревьями извива_ся около гор??. Готовые к от_езду лошади стояли у крыльца. Дорожка недавно ра_чищенная скоро вывела нас из липовой рощи. Марья Ки_и_овна взволнованная св_дани...
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Вставь пропущенные буквы и знаки. Дорога з_тененная деревьями извива_ся около гор??. Готовые к от_езду лошади стояли у крыльца. Дорожка недавно ра_чищенная скоро вывела нас из липовой рощи. Марья Ки_и_овна взволнованная св_данием С Дубровским возвращалась из сада .Тихо садится пыль тро нутая закатом. Ра_тилающиеся до гоpизонта ледя_ые поля не дают нам продвигат_ ся вперед. Встревоженный и огорченный я пр_ставал с ра_просами к моей матери. Волнуемый бе_ порядочными отрывочными мыслями я уснул только на ра_вете. Убаюканный сладкими надеждами он крепко спал. Изнуренный тревогами дня и бессо_ицей я упал в мокрую траву. За ответ заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорога, затененная деревьями, извивается около горы. Готовые к отъезду лошади стояли у крыльца. Дорожка ,недавно расчищенная,скоро вывела нас из липовой рощи. Марья Кирилловна, взволнованная свиданием с Дубровским, возвращалась из сада .Тихо садится пыль, тронутая закатом. Расстилающиеся до гоpизонта ледяные поля не дают нам продвигаться вперед. Встревоженный и огорченный я приставал с расспросами к моей матери. Волнуемый беспорядочными отрывочными мыслями, я уснул только на рассвете. Убаюканный сладкими надеждами он крепко спал. Изнуренный тревогами дня и бессонницей я упал в мокрую траву.
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