Вставь пропущенные буквы и знаки. Дорога з_тененная деревьями извива_ся около гор??. Готовые к от_езду лошади стояли у крыльца. Дорожка недавно ра_чищенная скоро вывела нас из липовой рощи. Марья Ки_и_овна взволнованная св_дани...

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Вставь пропущенные буквы и знаки. Дорога з_тененная деревьями извива_ся около гор??. Готовые к от_езду лошади стояли у крыльца. Дорожка недавно ра_чищенная скоро вывела нас из липовой рощи. Марья Ки_и_овна взволнованная св_данием С Дубровским возвращалась из сада .Тихо садится пыль тро нутая закатом. Ра_тилающиеся до гоpизонта ледя_ые поля не дают нам продвигат_ ся вперед. Встревоженный и огорченный я пр_ставал с ра_просами к моей матери. Волнуемый бе_ порядочными отрывочными мыслями я уснул только на ра_вете. Убаюканный сладкими надеждами он крепко спал. Изнуренный тревогами дня и бессо_ицей я упал в мокрую траву. За ответ заранее спасибо

Автор: Гость