Выписать слрва с безударными гласными в корне,написать проверочные слова. Настал?? утро. Солнце появилось из-за горки.Кажется,что оно совсем близко.Но до солнца очень,очень далеко.Солнце огромно.Оно во много раз больше Земли.А ...
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Выписать слрва с безударными гласными в корне,написать проверочные слова. Настал?? утро. Солнце появилось из-за горки.Кажется,что оно совсем близко.Но до солнца очень,очень далеко.Солнце огромно.Оно во много раз больше Земли.А почему наступает утро?Одна часть Земли освещена солнцем,а другая находится в тени.Земля непрерывно вращается с запада на восток.Когда одну сторону Земли освещает Солнце,тогда на другой стороне темно.Там наступила ночь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появилось-явь, явка;. далеко-даль;. Земля-земли;. в тени-тень;. сторону-сторонник;. темнота-темь, темный
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