Знаменатель дроби на 5 больше ее числителя. Если к числителю этой дроби прибавить 14 , а от знаменателя отнять 1 , то получится дробь , обратная данной . Найди дробь.

Математика

Знаменатель дроби на 5 больше ее числителя. Если к числителю этой дроби прибавить 14 , а от знаменателя отнять 1 , то получится дробь , обратная данной . Найди дробь.

Автор: Гость