Знаменатель дроби на 5 больше ее числителя. Если к числителю этой дроби прибавить 14 , а от знаменателя отнять 1 , то получится дробь , обратная данной . Найди дробь.
Математика
Знаменатель дроби на 5 больше ее числителя. Если к числителю этой дроби прибавить 14 , а от знаменателя отнять 1 , то получится дробь , обратная данной . Найди дробь.
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Гость:
Будет 24/4 обычнаЯ дробь
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