Что называется абсолютно твердым телом
Физика
Что называется абсолютно твердым телом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абсолютно твердое тело, это тело которое ни при каких условиях не деформируется .
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