Написать отзыв кто копыта потерял

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Мое мнение: Я прочитала сказку Серебряное копытце, которую написал Бажов. Главные герои Кокованя Дарья Григорьева Серебряное копытце кот. Мне понравилась эта сказка потомучто все герои там очень добрые.. И мне очень жалко Дарью которую осиротела, ведь жить без родителей это очень плохо... Я сделаю вывод такой: эта сказка очень интересна