Велосипедист съехал с горки за 10 секунд , двигаясь с постоянным ускорением 1 м/с (2) Определить длинну горки , если известно , что в начале пути скорость велосипедиста была 36 км/ч
Физика
Велосипедист съехал с горки за 10 секунд , двигаясь с постоянным ускорением 1 м/с (2) Определить длинну горки , если известно , что в начале пути скорость велосипедиста была 36 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=10c a=1м/с^2 v0=36км/ч=10м/с s-7 S= v0*t+(a*t^2)/2=10*10+(1*100)/2=100+10=110м
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