Велосипедист съехал с горки за 10 секунд , двигаясь с постоянным ускорением 1 м/с (2) Определить длинну горки , если известно , что в начале пути скорость велосипедиста была 36 км/ч

Физика

Велосипедист съехал с горки за 10 секунд , двигаясь с постоянным ускорением 1 м/с (2) Определить длинну горки , если известно , что в начале пути скорость велосипедиста была 36 км/ч

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