В каком предложение допущена ошибка в употреблении предложено падежной формы 1) мой партнёр по игре в большой теннис тренер спортивной школы. 2) хотя альпинистов предостерегли об опасности, они не могли нарушить данного себе о...
Русский язык
В каком предложение допущена ошибка в употреблении предложено падежной формы 1) мой партнёр по игре в большой теннис тренер спортивной школы. 2) хотя альпинистов предостерегли об опасности, они не могли нарушить данного себе обещания увидеть капризную вершину. 3) нехватка в городке рабочих мест заставила людей переселиться туда, где был спрос на строительные специальности. 4) наблюдать за порядком в караване было поручено самому опытному погонщику.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) наблюдать за СОБЛЮДЕНИЕМ порядка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Литература
Физика
Велосипедист съехал с горки за 10 секунд , двигаясь с постоянным ускорением 1 м/с (2) Определить длинну горки , если известно , что в начале пути ...