В каком предложение допущена ошибка в употреблении предложено падежной формы 1) мой партнёр по игре в большой теннис тренер спортивной школы. 2) хотя альпинистов предостерегли об опасности, они не могли нарушить данного себе о...

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В каком предложение допущена ошибка в употреблении предложено падежной формы 1) мой партнёр по игре в большой теннис тренер спортивной школы. 2) хотя альпинистов предостерегли об опасности, они не могли нарушить данного себе обещания увидеть капризную вершину. 3) нехватка в городке рабочих мест заставила людей переселиться туда, где был спрос на строительные специальности. 4) наблюдать за порядком в караване было поручено самому опытному погонщику.

Автор: Гость