Числитель3х+19 знаменатель 7а+20 больше ровно 0
Алгебра
Числитель3х+19 знаменатель 7а+20 больше ровно 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбить на 2 системы 3х+19≥0 7а+20≥0 1)3х+19≥0 х≥ -19/3 2)7а+20≥0 а≥ - 20/7 строим график ----- · -------------------- · -------------Х -19/3 -20/7 (точка светлая) х⊆(-19,3 ; -20/7 ) (-20/7 ; +∞)
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