Проверьте верно ли равенство 6011-(1539-438)lt;5791-(2418-1336)

Математика
Проверьте верно ли равенство 6011-(1539-438)lt;5791-(2418-1336)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1539 - 438 = 1101 2. 6011 - 1101 = 4910 3. 2418 - 1336 = 1082 4. 5791 - 1082 = 4709 ответ : неверно
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