Опишите вооружение тюрков.
История
Опишите вооружение тюрков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нил казался чёрным из - за ила в нем. Страна придегающая к аравийской пустыне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Собрать рассказ. мама пошла открывать дверь, пирог, в это время за звонил звонок и ??а звонил телефон. а я решил проверить сообщение в контакте, а ...
Математика
Русский язык
В каком предложение допущена ошибка в употреблении предложено падежной формы 1) мой партнёр по игре в большой теннис тренер спортивной школы. 2)...