Опишите вооружение тюрков.

История
Опишите вооружение тюрков.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нил казался чёрным из - за ила в нем. Страна придегающая к аравийской пустыне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Собрать рассказ. мама пошла открывать дверь, пирог, в это время за звонил звонок и ??а звонил телефон. а я решил проверить сообщение в контакте, а ...
Ответить
Математика
Срочно!!! Вычислить приближенные частные с точностью до 0,01 417:35. 17,51:6. 2,25:0,07. 39,5:1,3.
Ответить
География
Что проведено на карте от полюса до полюса
Ответить
Русский язык
В каком предложение допущена ошибка в употреблении предложено падежной формы 1) мой партнёр по игре в большой теннис тренер спортивной школы. 2)...
Ответить
Алгебра
Числитель3х+19 знаменатель 7а+20 больше ровно 0
Ответить