Определите, мягкий или твёрдый согласный произносится в позиции перед (е) в следующий словах: компьютер,менеджер,прогресс,депрессия,бактерия, девальвация, свитер, орхидея,теннис,партер. Помогите)))))
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Определите, мягкий или твёрдый согласный произносится в позиции перед (е) в следующий словах: компьютер,менеджер,прогресс,депрессия,бактерия, девальвация, свитер, орхидея,теннис,партер. Помогите)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) мягкий, 2) твёрдый, 3) твёрдый, 4) мягкий, 5) мягкий, 6) мягкий, 7) мягкий, 8) твёрд 9) мягкий,10) мягкий.
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