Определите, мягкий или твёрдый согласный произносится в позиции перед (е) в следующий словах: компьютер,менеджер,прогресс,депрессия,бактерия, девальвация, свитер, орхидея,теннис,партер. Помогите)))))

Русский язык

Определите, мягкий или твёрдый согласный произносится в позиции перед (е) в следующий словах: компьютер,менеджер,прогресс,депрессия,бактерия, девальвация, свитер, орхидея,теннис,партер. Помогите)))))

Автор: Гость