Из А в В выехал велосипедист со скоростью 12,4 км/ч .Спустя 1 ч 15 мин из В навстречу ем?? выехал второй велосипедиси со скоростью 11,2 км/ч.Через какое время после выезда первого велосипедиста и на каком расстоянии от А встрет...

Математика

Из А в В выехал велосипедист со скоростью 12,4 км/ч .Спустя 1 ч 15 мин из В навстречу ем?? выехал второй велосипедиси со скоростью 11,2 км/ч.Через какое время после выезда первого велосипедиста и на каком расстоянии от А встретятся велосипедисты,если 15/49 расстояния АВ равно 21 км? Помогите решить с помощью уравнения.Спасибо!!!

Автор: Гость