Из А в В выехал велосипедист со скоростью 12,4 км/ч .Спустя 1 ч 15 мин из В навстречу ем?? выехал второй велосипедиси со скоростью 11,2 км/ч.Через какое время после выезда первого велосипедиста и на каком расстоянии от А встрет...
Математика
Из А в В выехал велосипедист со скоростью 12,4 км/ч .Спустя 1 ч 15 мин из В навстречу ем?? выехал второй велосипедиси со скоростью 11,2 км/ч.Через какое время после выезда первого велосипедиста и на каком расстоянии от А встретятся велосипедисты,если 15/49 расстояния АВ равно 21 км? Помогите решить с помощью уравнения.Спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,4 *1(15/60)=12,4*(5/4)=3,1*5=15,5(км)-проехал первый 1ч15мин хкм-расстояние от А доВ (15/49)*х=21; х=21:(15/49); (21*49)/15=(7*49)/5=68,6 68,6км-расстояние от А до В 68,6-15,5=53,1(км)-проедут при совместном движении 53,1:(12,4+11,2)=53,1:23,6=531:236=2(59/236)=2(1/4) ч-затратит каждый спустя1ч15мин 1(1/4+2(1/4)=3(1/2)=3,5(ч)Время до встречи первого 12,4*2(1/4)=12,4*9)/4=6,1*9=54,9(км) 15,5+54,9=70,4(км)-прошел первый до встречи Ответ3,5часа; 70,4км
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