Помогите решить (2.41+3.25-2.44-0.22)÷(1/5-1/15) ---------------------------------------------- 5·9·0.5
Математика
Помогите решить (2.41+3.25-2.44-0.22)÷(1/5-1/15) ---------------------------------------------- 5·9·0.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,5/1,15) 1 целая 7/23 ---------------=-------------------- = 4/23 5*3*0,5 7,5
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